19 ноября, 17:56
Мы приблизимся к этому зимой, – Буданов заинтриговал заявлением о мирном соглашении

Анжела Фигин
Основные тезисы
  • Кирилл Буданов намекнул, что зимой 2026 года могут произойти важные события.
  • Буданов отметил, что окно возможностей для Украины снова откроется в феврале.

Для завершения российско-украинской войны и заключения мирного соглашения необходимо сочетание ряда факторов – как внутри России и Украины, так и на внешнем контуре, в частности в европейских странах и Соединенных Штатах Америки.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью 24 Каналу заинтриговал событиями, которые могут произойти уже в начале 2026 года.

Полное интервью "Это самая кровавая война"․ Эксклюзивное интервью с Кириллом Будановым – главой ГУР

Что произойдет зимой 2026 года?

В ответ на вопрос, близок ли сейчас мир к совпадению факторов, которые будут способствовать заключению мирного соглашения, или наоборот последние события отдалили этот момент, Буданов сказал: "Наше окно снова откроется в феврале".

Мы приблизимся к этому зимой. Все события будут в начале – середине февраля, 
– отметил руководитель ГУР.

Он не уточнил, какие именно события должны состояться, однако, вероятно, они играют важное значение в войне России против Украины.

Обратите внимание! В интервью итальянскому медиа Буданов подтвердил, что есть возможность для перемирия между Киевом и Москвой.

Последние заявления Буданова о завершении войны

  • Кирилл Буданов сказал, война в Украине не будет длиться постоянно, однако в ближайшие годы мирной жизни не будет. По его мнению, Россия хочет расширить агрессию на страны Евросоюза и НАТО, которые Владимир Путин считает угрозой своему режиму.

  • Глава ГУР не делает прогнозов, когда завершится война, но говорит, что надеется на лучшее.

  • В то же время он отметил, что без единства Украина не сможет победить агрессора. По его словам, именно единство является главным условием для выживания нашего государства.