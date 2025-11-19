Мы приблизимся к этому зимой, – Буданов заинтриговал заявлением о мирном соглашении

Для завершения российско-украинской войны и заключения мирного соглашения необходимо сочетание ряда факторов – как внутри России и Украины, так и на внешнем контуре, в частности в европейских странах и Соединенных Штатах Америки.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью 24 Каналу заинтриговал событиями, которые могут произойти уже в начале 2026 года.

Что произойдет зимой 2026 года?

В ответ на вопрос, близок ли сейчас мир к совпадению факторов, которые будут способствовать заключению мирного соглашения, или наоборот последние события отдалили этот момент, Буданов сказал: "Наше окно снова откроется в феврале".

Мы приблизимся к этому зимой. Все события будут в начале – середине февраля,

– отметил руководитель ГУР.

Он не уточнил, какие именно события должны состояться, однако, вероятно, они играют важное значение в войне России против Украины.

Обратите внимание! В интервью итальянскому медиа Буданов подтвердил, что есть возможность для перемирия между Киевом и Москвой.

Последние заявления Буданова о завершении войны