Ми наблизимось до цього зимою, – Буданов заінтригував заявою щодо мирної угоди
- Кирило Буданов натякнув, що взимку 2026 року можуть статися важливі події.
- Буданов зазначив, що вікно можливостей для України знову відкриється в лютому.
Для завершення російсько-української війни та укладення мирної угоди потрібне поєднання низки чинників – як усередині Росії та України, так і на зовнішньому контурі, зокрема в європейських країнах та Сполучених Штатах Америки.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю 24 Каналу заінтригував подіями, які можуть статися вже на початку 2026 року.
Що станеться взимку 2026 року?
У відповідь на запитання, чи близький зараз світ до збігу чинників, які сприятимуть укладанню мирної угоди, чи навпаки останні події віддалили цей момент, Буданов сказав: "Наше вікно знову відкриється в лютому".
Ми наблизимося до цього зимою. Всі події будуть на початку – в середині лютого,
– зауважив керівник ГУР.
Він не уточнив, які саме події мають відбутися, проте, ймовірно, вони відіграють важливе значення у війні Росії проти України.
Зверніть увагу! В інтерв'ю італійському медіа Буданов підтвердив, що є можливість для перемир'я між Києвом та Москвою.
Останні заяви Буданова про завершення війни
Кирило Буданов сказав, війна в Україні не триватиме постійно, однак найближчими роками мирного життя не буде. На його думку, Росія хоче розширити агресію на країни Євросоюзу та НАТО, які Володимир Путін вважає загрозою своєму режиму.
Очільник ГУР не робить прогнозів, коли завершиться війна, але каже, що сподівається на краще.
Водночас він наголосив, що без єдності Україна не зможе перемогти агресора. За його словами, саме єдність є головною умовою для виживання нашої держави.