Ми наблизимось до цього зимою, – Буданов заінтригував заявою щодо мирної угоди

Для завершення російсько-української війни та укладення мирної угоди потрібне поєднання низки чинників – як усередині Росії та України, так і на зовнішньому контурі, зокрема в європейських країнах та Сполучених Штатах Америки.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю 24 Каналу заінтригував подіями, які можуть статися вже на початку 2026 року.

Повне інтерв'ю "Це найкривавіша війна"․ Ексклюзивне інтерв'ю з Кирилом Будановим – очільником ГУР

Що станеться взимку 2026 року?

У відповідь на запитання, чи близький зараз світ до збігу чинників, які сприятимуть укладанню мирної угоди, чи навпаки останні події віддалили цей момент, Буданов сказав: "Наше вікно знову відкриється в лютому".

Ми наблизимося до цього зимою. Всі події будуть на початку – в середині лютого,

– зауважив керівник ГУР.

Він не уточнив, які саме події мають відбутися, проте, ймовірно, вони відіграють важливе значення у війні Росії проти України.

Зверніть увагу! В інтерв'ю італійському медіа Буданов підтвердив, що є можливість для перемир'я між Києвом та Москвою.

Інтерв'ю з очільником ГУР Кирилом Будановим: дивіться відео

Останні заяви Буданова про завершення війни