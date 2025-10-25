Про це він розповів у розмові з журналістами "Il Foglio", підкресливши: без єдності Україна не зможе перемогти у протистоянні, яке триває вже четверту зиму поспіль, пише 24 Канал.

Що сказав Кирило Буданов?

Єдність, за словами Буданова, – головна умова виживання держави, адже Кремль намагається зруйнувати не лише військовий опір, а й довіру між українцями. Він підкреслює: російські атаки на енергосистему мають на меті не лише знищення інфраструктури, а насамперед – підрив соціальної стійкості та внутрішнього єднання.

Не є таємницею, що росіяни хочуть спричинити тотальне відключення електроенергії в Україні. Причина така: на їхню думку, ці атаки мають вплив на соціально незахищені верстви українського населення,

– каже Буданов.

За словами начальника ГУР, Москва вважає, що саме такі удари можуть розхитати українське суспільство, яке залишається об’єднаним навіть під постійними обстрілами: "Російське керівництво хоче досягти повного відключення електроенергії, бо вірить, що таким чином створить соціальне невдоволення всередині країни".

Буданов наголосив, що єдність українців залишається фундаментом опору – як на полі бою, так і у тилу. За його словами, Путін хоче знищити не лише Україну, але й всю підтримку України – як з боку українців, так і з боку її союзників.

Згуртованість українців, за його словами, напряму залежить від сили міжнародної підтримки: "Зовнішня єдність відбивається на внутрішній єдності тут, в Україні, в нашому суспільстві. Тож якщо підтримка є потужною і єдиною, українці це відчувають".

Буданов підкреслює, що ця єдність – не абстрактна ідея, а практичний ресурс виживання. Вона визначає здатність країни продовжувати опір, адаптуватися і перемагати навіть у найскладніших умовах.

Єдність для Буданова – це не лише політична чи соціальна категорія, а стратегічний чинник, від якого залежить саме існування України.

Найважливіше, що турбує і водночас є найбільшою силою України, – це єдність: без неї війну не виграти,

– наголосив він.

Буданов закликає українців не втратити цю силу навіть під тиском нової зими та російських.