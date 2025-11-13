Россияне рвутся в жилую застройку Мирнограда: военные назвали намерение врага

Оккупанты пытаются прорваться в жилую застройку Мирнограда Донецкой области, чтобы закрепиться в этом районе, и в дальнейшем расширять контроль там.

Об этом в четверг, 13 ноября, в эфире телемарафона сообщил офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр "Алекс"

Какова ситуация в районе Мирнограда?

По его словам, враг пытается прорваться к жилой застройке, многоквартирных домов и закрепиться там для расширения зоны контроля определенного сектора. Россияне хотят окружить город с нескольких направлений.

В частности, как говорит военный, оккупанты стремятся осуществить прорыв к трассе возле Родинского. Враг использует тактику просачивания малыми группами через посадки, чтобы избежать прямого столкновения с нашими силами.

Враг пытается принимать попытки окружения Мирнограда, то есть, с одной стороны пытается выйти к Родинскому. И погода, собственно, с одной стороны мешает, потому что иногда делает невозможным воздушные разведки, но с другой стороны дает возможность проводить такие важные логистические мероприятия, когда враг так же ничего не видит, при тумане или дождя,

– пояснил он.

По его мнению, соответствующие погодные условия имеют двойной эффект. Например, туманы и дожди затрудняют работу воздушной разведки, но одновременно создают возможности для скрытых логистических операций.

Но, как говорит "Алекс", наиболее опасным для украинских военных остается комплексное использование противником разведывательных БпЛА, FPV-дронов и артиллерии, что значительно усложняет движение на передовой.

Что происходит на этом участке фронта?