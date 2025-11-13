Росіяни рвуться в житлову забудову Мирнограда: військові назвали намір ворога

Окупанти намагаються прорватися в житлову забудову Мирнограда Донецької області, щоб закріпитися у цьому районі, і надалі розширювати контроль там.

Про це у четвер, 13 листопада, в етері телемарафону повідомив офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Олександр "Алекс", пише 24 Канал.

Яка ситуація у районі Мирнограда?

За його словами, ворог намагається прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків і закріпитися там задля розширення зони контролю певного сектору. Росіяни хочуть оточити місто з кількох напрямків.

Зокрема, як каже військовий, окупанти прагнуть здійснити прорив до траси біля Родинського. Ворог використовує тактику просочування малими групами через посадки, щоб уникнути прямого зіткнення з нашими силами.

Ворог намагається приймати спроби оточення Мирнограда, тобто, з однієї сторони намагається вийти до Родинського. І погода, власне, з однієї сторони заважає, бо подекуди унеможливлює повітряні розвідки, але з іншої сторони дає можливість проводити такі важливі логістичні заходи, коли ворог так само нічого не бачить, при тумані чи дощу,

На його думку, відповідні погодні умови мають подвійний ефект. Наприклад, тумани та дощі ускладнюють роботу повітряної розвідки, але водночас створюють можливості для прихованих логістичних операцій.

Але, як каже "Алекс", найбільш небезпечним для українських військових залишається комплексне використання противником розвідувальних БпЛА, FPV-дронів та артилерії, що значно ускладнює рух на передовій.

Що відбувається на цій ділянці фронту?