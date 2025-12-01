Оккупанты продвинулись возле Мирнограда, – DeepState

Ситуация на фронте Покровского направления остается крайне напряженной. Прилегающий к Покровску Мирноград сейчас стал одной из основных целей оккупантов.

Так, врагу удалось продвинуться на этом направлении. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные аналитического проекта DeepState.

К теме Россияне продолжают штурмы: Силы обороны остановили врага на подступах к Гуляйполю

Какова ситуация возле Мирнограда?

Согласно обновленной карте по состоянию на 30 ноября, российские войска протиснулись в направлении населенного пункта Мирноград Донецкой области.

Отметим, что за минувшие сутки на разных участках фронта произошло 271 боестолкновение. Самой интенсивной оставалась ситуация на Покровском направлении, где враг совершил 76 штурмовых атак.

Смотрите карту фронта от DeepState

К слову, майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала подчеркнул, что ситуация в Покровско-Мирноградской агломерации остается самой сложной на всей линии фронта. По его словам, российские войска стянули в город значительные силы и продолжают давить на ключевые логистические направления. Украинские подразделения действуют в составе 7-го корпуса ДШВ, который отвечает за координацию обороны в этом районе.

Последние обновления от DeepState