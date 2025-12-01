Окупанти просунулися біля Мирнограда, – DeepState

Ситуація на фронті Покровського напрямку залишається вкрай напруженою. Прилеглий до Покровська Мирноград нині став однією з основних цілей окупантів.

Так, ворогу вдалося просунутися на цьому напрямку. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на дані аналітичного проєкту DeepState.

До теми Росіяни продовжують штурми: Сили оборони зупинили ворога на підступах до Гуляйполя

Яка ситуація біля Мирнограда?

Згідно з оновленою мапою станом на 30 листопада, російські війська протиснулися в напрямку населеного пункту Мирноград Донецької області.

Зазначимо, що за минулу добу на різних ділянках фронту сталося 271 бойове зіткнення. Найінтенсивнішою залишалася ситуація на Покровському напрямку, де ворог здійснив 76 штурмових атак.

Дивіться карту фронту від DeepState

До слова, майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в етері 24 Каналу підкреслив, що ситуація в Покровсько-Мирноградській агломерації залишається найскладнішою на всій лінії фронту. За його словами, російські війська стягнули до міста значні сили й продовжують тиснути на ключові логістичні напрямки. Українські підрозділи діють у складі 7-го корпусу ДШВ, який відповідає за координацію оборони в цьому районі.

Останні оновлення від DeepState