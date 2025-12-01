Окупанти просунулися біля Мирнограда, – DeepState
- Окупанти просунулися в напрямку Мирнограда на Донеччині.
- Покровсько-Мирноградська агломерація нині вважається однією із найбільш гарячих точок.
Ситуація на фронті Покровського напрямку залишається вкрай напруженою. Прилеглий до Покровська Мирноград нині став однією з основних цілей окупантів.
Так, ворогу вдалося просунутися на цьому напрямку. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на дані аналітичного проєкту DeepState.
Яка ситуація біля Мирнограда?
Згідно з оновленою мапою станом на 30 листопада, російські війська протиснулися в напрямку населеного пункту Мирноград Донецької області.
Зазначимо, що за минулу добу на різних ділянках фронту сталося 271 бойове зіткнення. Найінтенсивнішою залишалася ситуація на Покровському напрямку, де ворог здійснив 76 штурмових атак.
Дивіться карту фронту від DeepState
До слова, майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в етері 24 Каналу підкреслив, що ситуація в Покровсько-Мирноградській агломерації залишається найскладнішою на всій лінії фронту. За його словами, російські війська стягнули до міста значні сили й продовжують тиснути на ключові логістичні напрямки. Українські підрозділи діють у складі 7-го корпусу ДШВ, який відповідає за координацію оборони в цьому районі.
Останні оновлення від DeepState
Напередодні 37-ма окрема бригада морської піхоти провела зачистку Іванівки Дніппропетровської області, ліквідувавши 53 російських військових і взявши в полон ще 19.
За даними аналітиків DeepState станом на 26 листопада, російські війська захопили Промінь на Донеччині та Високе на Запоріжжі. Окрім того, зафіксовано просування окупантів у районах Затишшя, Марфополя та в межах Покровська.
Також 27 листопада російська армія зайняла населений пункт Зелений Гай у Запорізькій області й просунулася поблизу Високого та Яблукового.