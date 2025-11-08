У противника есть ряд прорывов, и завтра он не остановится, – командир "Перун" о Мирнограде

Аналитики опасаются, что Мирноград может оказаться отрезанным от внешнего мира. В то же время украинские подразделения, в частности 38-я бригада, отражает многочисленные попытки инфильтрации и усиливает позиции.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал Дмитрий "Перун" Филатов – командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло.

Что сказал "Перун" о ситуации в Мирнограде?

Ранее аналитики DeepState предположили, что если Покровск россияне "поглощают", то Мирноград могут просто отрезать и захватить без серьезного закрепления. Ресурс также назвал, что в случае захвата врагом "потеря будет наиболее обидной среди всех крупных городов".

"Перун" отметил, что действия врага скорее свидетельствуют об обходе Мирнограда, а не об их пребывании в городе. По словам командира, украинские подразделения постоянно противодействуют таким замыслам и развеивают вражеские планы.

Военный сообщил, что известно о многочисленных попытках инфильтрации в Мирноград. Их неоднократно решала 38-я бригада.

Командование бригады открыто сообщало о проблемных участках, что помогло вовремя усилить оборону и не дать врагу закрепиться в городе.

У противника есть ряд прорывов. И ни завтра, ни послезавтра он не остановится. Впереди у нас еще тяжелые бои и довольно сложные этапы,

– отметил "Перун".

Как меняется ситуация в Донецкой области?