У противника є низка проривів, і завтра він не зупиниться, – командир "Перун" про Мирноград
- Мирноград може бути "відрізаним від зовнішнього світу", але українські підрозділи відбивають спроби інфільтрації та посилюють позиції.
- Командир "Перун" зазначив, що ворог намагається обійти Мирноград, а оборонці активно протидіють цим планам.
Аналітики побоюються, що Мирноград може опинитися відрізаним від зовнішнього світу. Водночас українські підрозділи, зокрема 38-ма бригада, відбиває численні спроби інфільтрації та посилює позиції.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Дмитро "Перун" Філатов – командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла.
Дивіться також Хлопці просять зачекати з анонсами, – у ЗСУ про заяву Зеленського щодо успіхів у Куп'янську
Що сказав "Перун" про ситуацію в Мирнограді?
Раніше аналітики DeepState припустили, що якщо Покровськ росіяни "поглинають", то Мирноград можуть просто відрізати та захопити без серйозного закріплення. Ресурс також назвав, що у разі захоплення ворогом "втрата буде найбільш прикрою серед усіх великих міст".
"Перун" зазначив, що дії ворога радше свідчать про обхід Мирнограда, а не про їхнє перебування в місті. За словами командира, українські підрозділи постійно протидіють таким задумам і розвіюють ворожі плани.
Військовий повідомив, що відомо про численні спроби інфільтрації в Мирноград. Їх неодноразово вирішувала 38-ма бригада.
Командування бригади відкрито повідомляло про проблемні ділянки, що допомогло вчасно підсилити оборону та не дати ворогу закріпитись в місті.
У противника є низка проривів. І ні завтра, ні післязавтра він не зупиниться. Попереду в нас ще важкі бої й доволі складні етапи,
– зауважив "Перун".
Як змінюється ситуація на Донеччині?
У районі Покровська тривають запеклі бої 8 листопада. Сили оборони України намагаються витіснити ворога з міста. Тільки за день на Покровському напрямку сталось кілька десятків ворожих атак.
Ситуація в районі Мирнограда також залишається напруженою. Після численних невдалих спроб штурму зі сходу ворог, ймовірно, планує змінити напрямок атак.
За даними CNN, Росія наближається до контролю над Покровськом, хоча місто вже втратило стратегічне значення. Попри великі втрати окупантів, для російської пропаганди Покровськ залишається показником "перемоги", пише видання.