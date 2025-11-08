У противника є низка проривів, і завтра він не зупиниться, – командир "Перун" про Мирноград

Аналітики побоюються, що Мирноград може опинитися відрізаним від зовнішнього світу. Водночас українські підрозділи, зокрема 38-ма бригада, відбиває численні спроби інфільтрації та посилює позиції.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Дмитро "Перун" Філатов – командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла.

Що сказав "Перун" про ситуацію в Мирнограді?

Раніше аналітики DeepState припустили, що якщо Покровськ росіяни "поглинають", то Мирноград можуть просто відрізати та захопити без серйозного закріплення. Ресурс також назвав, що у разі захоплення ворогом "втрата буде найбільш прикрою серед усіх великих міст".

"Перун" зазначив, що дії ворога радше свідчать про обхід Мирнограда, а не про їхнє перебування в місті. За словами командира, українські підрозділи постійно протидіють таким задумам і розвіюють ворожі плани.

Військовий повідомив, що відомо про численні спроби інфільтрації в Мирноград. Їх неодноразово вирішувала 38-ма бригада.

Командування бригади відкрито повідомляло про проблемні ділянки, що допомогло вчасно підсилити оборону та не дати ворогу закріпитись в місті.

У противника є низка проривів. І ні завтра, ні післязавтра він не зупиниться. Попереду в нас ще важкі бої й доволі складні етапи,

– зауважив "Перун".

Як змінюється ситуація на Донеччині?