Враг усиливает давление: военные рассказали, что сейчас происходит в Мирнограде
- В Мирнограде продолжаются стрелковые бои с российскими войсками, которые накапливают тяжелую технику для дальнейшего штурма.
- Россияне активно используют беспилотники, в частности "Молнии", для нанесения тройных ударов в зоне ответственности 7-го корпуса ШР ДШВ.
В центре Мирнограда продолжаются стрелковые бои с российскими войсками. Враг продолжает накапливать тяжелую технику.
Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ в своем телеграмме.
Какая сейчас ситуация в Мирнограде?
Противник усиливает давление на северную часть Мирнограда. В центре города продолжаются стрелковые бои. Для дальнейшего штурма россияне продолжают накапливать тяжелую технику в районе Новогродовки.
Во взаимодействии с 1-м корпусом Нацгвардии "Азов" блокируем противника по линии "восточные окраины Мирнограда – Красный Лиман – Родинское",
– заявил 7 корпус ДШВ.
В полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ существенно возрастает применение врагом БпЛА различных видов. Россияне активно запускают "Молнии" в качестве дрона-матки, несущих на своем борту от двух FPV и в дальнейшем наносят по цели тройной удар. Фиксируют случаи использования врагом дронов на оптоволокне, которые достигают более 20 километров в глубину обороны.
Также в Покровске враг сконцентрировал главные усилия на оккупации Гришино. Оккупанты, используют неблагоприятные погодные условия, накапливают легкую технику и личный состав в районе промзоны на северной стороне города.
Что известно о продвижении врага на востоке Украины?
Российские войска пытаются прорвать украинскую границу на Харьковском направлении, в частности в районах Волчанска и Купянска.
Враг продолжает атаковать украинские позиции на Востоке. Враг использует тактику "просачивания".
Оккупанты продолжают наступление на различных участках фронта. Враг давит в Донецкой области пытаясь прорваться дальше.