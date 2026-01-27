Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ в своем телеграмме.

Какая сейчас ситуация в Мирнограде?

Противник усиливает давление на северную часть Мирнограда. В центре города продолжаются стрелковые бои. Для дальнейшего штурма россияне продолжают накапливать тяжелую технику в районе Новогродовки.

Во взаимодействии с 1-м корпусом Нацгвардии "Азов" блокируем противника по линии "восточные окраины Мирнограда – Красный Лиман – Родинское",

– заявил 7 корпус ДШВ.

В полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ существенно возрастает применение врагом БпЛА различных видов. Россияне активно запускают "Молнии" в качестве дрона-матки, несущих на своем борту от двух FPV и в дальнейшем наносят по цели тройной удар. Фиксируют случаи использования врагом дронов на оптоволокне, которые достигают более 20 километров в глубину обороны.

Также в Покровске враг сконцентрировал главные усилия на оккупации Гришино. Оккупанты, используют неблагоприятные погодные условия, накапливают легкую технику и личный состав в районе промзоны на северной стороне города.

Что известно о продвижении врага на востоке Украины?