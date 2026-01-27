Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ в своєму телеграмі.
Дивіться також Сили оборони зупинили групу росіян у Покровську: є поранені окупанти
Яка зараз ситуація в Мирнограді?
Противник посилює тиск на північну частину Мирнограду. У центрі міста тривають стрілецькі бої. Для подальшого штурму росіяни продовжують накопичувати важку техніку у районі Новогродівки.
У взаємодії із 1-м корпусом Нацгвардії "Азов" блокуємо противника по лінії "східні околиці Мирнограду – Красний Лиман – Родинське",
– заявив 7 корпус ДШВ.
У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ суттєво зростає застосування ворогом БпЛА різних видів. Росіяни активніше запускають "Молнії" у якості дрона-матки, що несуть на своєму борту від двох FPV та надалі наносять по цілі потрійний удар. Фіксують випадки використання ворогом дронів на оптоволокні, які досягають понад 20 кілометрів в глибину оборони.
Також у Покровську ворог сконцентрував головні зусилля на окупації Гришиного. Окупанти, використовують несприятливі погодні умови, накопичують легку техніку та особовий склад в районі промзони на північній стороні міста.
Що відомо про просування ворога на сході України?
Російські війська намагаються прорвати український кордон на Харківському напрямку, зокрема в районах Вовчанська та Куп'янська.
Ворог продовжує атакувати українські позиції на Сході. Ворог використовує тактику "просочування".
Окупанти продовжують наступ на різних ділянках фронту. Ворог тисне на Донеччині намагаючись прорватись далі.