Ворог посилює тиск: військові розповіли, що зараз відбуваєтья у Мирнограді

У центрі Мирнограда тривають стрілецькі бої з російськими військами. Ворог продовжує накопичувати важку техніку.

Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ в своєму телеграмі.

Яка зараз ситуація в Мирнограді?

Противник посилює тиск на північну частину Мирнограду. У центрі міста тривають стрілецькі бої. Для подальшого штурму росіяни продовжують накопичувати важку техніку у районі Новогродівки.

У взаємодії із 1-м корпусом Нацгвардії "Азов" блокуємо противника по лінії "східні околиці Мирнограду – Красний Лиман – Родинське",

– заявив 7 корпус ДШВ.

У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ суттєво зростає застосування ворогом БпЛА різних видів. Росіяни активніше запускають "Молнії" у якості дрона-матки, що несуть на своєму борту від двох FPV та надалі наносять по цілі потрійний удар. Фіксують випадки використання ворогом дронів на оптоволокні, які досягають понад 20 кілометрів в глибину оборони.

Також у Покровську ворог сконцентрував головні зусилля на окупації Гришиного. Окупанти, використовують несприятливі погодні умови, накопичують легку техніку та особовий склад в районі промзони на північній стороні міста.

Що відомо про просування ворога на сході України?