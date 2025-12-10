Эффективный и креативный: эксперт сравнил Кушнера и Уиткоффа как переговорщиков

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер вовлечен в мирные переговоры по войне в Украине. Он сильно отличается от Стива Уиткоффа.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов, отметив, что Уиткофф мало что понимает в международной политике. Он сам рассказывал, что изучал ее по сериалам. С Кушнером ситуация другая.

К теме Джаред Кушнер снова вовлечен: почему и как зять Трампа оказался в переговорной группе по Украине

Кушнер – компетентнее

Как отметил Дымов, если сравнивать с Уиткоффом, то Кушнер является и моложе, и более образованным. Уже были сообщения, что во время переговоров в Москве Кушнер тщательно пытался погрузиться в детали и действовал более тщательно.

Кушнер более эффективный переговорщик, но он точно не пойдет против Трампа. При этом в отличие от многих в его окружении он рассматривает себя после Трампа. И это не позволяет ему быть слабоумным переговорщиком как Уиткофф,

– сказал Дымов.

Обратите внимание! Недавно СМИ сообщали, что Кушнер и Уиткофф хотели, чтобы Зеленский согласился на территориальные уступки России во время телефонного разговора.

