Ефективний і креативний: експерт порівняв Кушнера та Віткоффа як переговорників
- Спецпредставник Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер беруть участь у мирних переговорах від США.
Валерій Димов вважає Кушнера більш компетентним переговорником, ніж Віткоффа.
Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер залучений до мирних переговорів щодо війни в Україні. Він сильно відрізняється від Стіва Віткоффа.
Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов, зауваживши, що Віткофф мало що розуміє в міжнародній політиці. Він сам розповідав, що вивчав її по серіалах. З Кушнером ситуація інша.
Кушнер – компетентніший
Як наголосив Димов, якщо порівнювати з Віткоффом, то Кушнер є і молодшим, і більш освіченим. Вже були повідомлення, що під час переговорів у Москві Кушнер ретельно намагався зануритися в деталі та діяв більш прискіпливо.
Кушнер більш ефективний перемовник, але він точно не піде проти Трампа. При цьому на відміну від багатьох в його оточенні він розглядає себе після Трампа. І це не дозволяє йому бути недоумкуватим перемовником як Віткофф,
– сказав Димов.
Зверніть увагу! Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Кушнер та Віткофф хотіли, аби Зеленський погодився на територіальні поступки Росії під час телефонної розмови.
Мирні переговори: коротко
- Перший варіант мирного плану містив 28 пунктів, де фактично прописали усі російські вимоги. Найімовірніше, цей план взагалі придумали в Росії.
- Зрештою його вдалося доопрацювати та внести зміни з урахуванням інтересів України. Росія вже не погоджується з цим планом.
- Радник російського диктатора Юрій Ушаков вже вимагає, щоб цей мирний план повністю змінили. Там не хочуть його приймати.