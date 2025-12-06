Очень необычно, – генерал Ходжес о роли Дрисколла в мирных переговорах

В американскую переговорную группу вошел министр армии США Дэниел Дрисколл, по сути заменив спецпосланника Трампа Кита Келлога. Сегодня американскую сторону на переговорах представляет ряд людей, которые не являются профессионалами на дипломатическом поприще.

Об этом в интервью 24 Канала отметил генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, подчеркнув, что они не представляют Госдеп, однако участвуют в переговорном процессе. Это создает путаницу для всех сторон, потому что до конца неясно, кто на самом деле говорит от имени США.

Мирные переговоры: что должна осознать Украина?

Кроме министра армии США переговоры ведут спецпосланник американского президента Уиткофф, который не является профессиональным дипломатом, а также Джаред Кушнер – зять Трампа, который не занимает никакой государственной должности. Это, как подчеркнул Ходжес, набор людей, которые не являются профессиональными дипломатами.

Это очень необычно. Я не припоминаю, чтобы министр армии получал такое задание (быть переговорщиком – 24 Канал). Я лично с Дрисколлом не знаком, но из отзывов сложилось впечатление, что он умный и трудолюбивый человек,

– рассказал Ходжес.

В этом, по его мнению, просматривается внутренняя динамика, которая есть в американском правительстве, как и в других, где существуют различные фракции. Дрисскол – друг и одноклассник действующего вице-президента США Джей Ди Венса.

"Это вполне может быть частью усилий Вэнса по продвижению того, как все сейчас продолжается. В Вашингтоне есть ряд предположений, что Вэнс и Рубио могут рассматриваться как соперники на роль следующего лидера Республиканской партии. Это не было бы чем-то шокирующим, все это разворачивается фактически на открытой сцене", – озвучил Ходжес.

Он обратил внимание на то, что украинский лидер Зеленский остается последовательным в том, что касается базовых принципов Украины, не зависимо от того, с кем украинская сторона ведет разговор. По словам Ходжеса, надо осознавать, что Россия обязательно нарушит любое мирное соглашение.

Согласиться на что-то и надеяться, что Россия добропорядочно будет придерживаться соглашения, было бы крайне опасно. Поэтому президент Зеленский прав, когда требует реальных гарантий безопасности, механизмов давления на Россию, чтобы заставить ее соблюдать договоренности,

– подытожил Ходжес.

Что известно об участии Дрисколла в переговорах?