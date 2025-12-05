Трамп умеет удивлять: военный озвучил 3 возможных сценария после переговоров в Москве

По итогам встречи с Путиным спецпосланник американского президента Уиткофф не спешил делать заявлений. Стоит дождаться официальной реакции США. С одной стороны на поверхности видно то, что эти переговоры завершились ничем, Путин не изменил свою позицию в стремлении продолжать войну как минимум до весны.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, добавив, что россияне хотят воспользоваться ситуацией и тем, что впереди зима и максимально атаковать украинские города, объекты критической инфраструктуры.

Какой сценарий для Украины будет худшим?

Путин сегодня пытается затягивать время, потому что считает, что он работает на него. Глава Кремля надеется, что ему удастся убедить Трампа в том, что давить нужно именно на Украину, не принимая во внимание мнение Зеленского и европейских лидеров.

Мусиенко обратил внимание на заявление президента Украины о том, что украинская делегация продолжает работать, проводить консультации с европейскими партнерами, а впоследствии не исключается, что и с США.

Я вижу три возможных сценария развития событий. Есть хороший, не слишком критический и худший. Хороший предполагает то, что США не будут сворачивать санкционную политику в отношении России и предоставление Украине разведданных, продажа ей вооружения. Возможно, даже будут делать санкции более жесткими. Трамп точно умеет удивлять,

– озвучил Мусиенко.

Второй вероятный сценарий может проиграться в том, что переговоры затянутся во времени. Россия будет делать вид, что она якобы находится в процессе переговоров, хотя на самом деле не будет спешить заключать мирное соглашение, а продолжать давить на фронте.

Худший третий сценарий может предусматривать, что в определенный момент США могут отстраниться от вопроса мирного урегулирования российско-украинской войны. Вместе с этим начать сокращать объемы продажи оружия для Украины.

"Пока что нельзя сказать, что переговорный процесс остановлен после поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию. Думаю, что он будет продолжаться. Сейчас будут консультации в США относительно того, что делать дальше", – подытожил Мусиенко.

К сведению! Президент США прокомментировал встречу своих представителей с Путиным в Кремле, которая прошла 2 декабря. Трамп заявил, что сложилось впечатление, что российский диктатор хотел бы вернуться к нормальной жизни и завершить войну, а также наладить торговлю с США.

Что известно о встрече команды Трампа с Путиным?