Трамп уміє дивувати: військовий озвучив 3 можливі сценарії після переговорів у Москві

За підсумками зустрічі з Путіним спецпосланець американського президента Віткофф не поспішав робити заяв. Варто дочекатися офіційної реакції США. З одного боку на поверхні видно те, що ці переговори завершились нічим, Путін не змінив свою позицію у прагненні продовжувати війну щонайменше до весни.

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, додавши, що росіяни хочуть скористатися ситуацією і тим, що попереду зима та максимально атакувати українські міста, об'єкти критичної інфраструктури.

Який сценарій для України буде найгіршим?

Путін сьогодні намагається затягувати час, бо вважає, що він працює на нього. Очільник Кремля сподівається, що йому вдасться переконати Трампа у тому, що тиснути потрібно саме на Україну, не беручи до уваги думку Зеленського та європейських лідерів.

Мусієнко звернув увагу на заяву президента України про те, що українська делегація продовжує працювати, проводити консультації з європейськими партнерами, а згодом не виключається, що і з США.

Я бачу три можливі сценарії розвитку подій. Є хороший, не надто критичний і найгірший. Гарний передбачає те, що США не будуть згортати санкційну політику щодо Росії й надання Україні розвідданих, продаж їй озброєння. Можливо, навіть робитимуть санкції жорсткішими. Трамп точно вміє дивувати,

– озвучив Мусієнко.

Другий ймовірний сценарій може програтися у тому, що переговори затягнуться в часі. Росія буде вдавати, що вона нібито перебуває у процесі переговорів, хоча насправді не поспішатиме укладати мирну угоду, а продовжуватиме тиснути на фронті.

Найгірший третій сценарій може передбачати, що в певну мить США можуть відсторонитися від питання мирного врегулювання російсько-української війни. Разом з цим почати скорочувати обсяги продажу зброї для України.

"Поки що не можна сказати, що переговорний процес зупинений після поїздки Віткоффа і Кушнера до Росії. Думаю, що він буде тривати. Зараз будуть консультації в США стосовно того, що робити далі", – підсумував Мусієнко.

До відома! Президент США прокоментував зустріч своїх представників з Путіним у Кремлі, яка пройшла 2 грудня. Трамп заявив, що склалося враження, що російський диктатор хотів би повернутися до нормального життя і завершити війну, а також налагодити торгівлю з США.

