Кремль готовит отказ: ISW предупреждает о срыве любых мирных планов

США и Европа сосредоточились над воплощением мирных инициатив по урегулированию войны в Украине. Впрочем, аналитики предупреждают, что российские власти продолжают создавать информационную почву, чтобы отвергнуть любой мирный план.

Кремль будет настаивать на полном выполнении собственных ультимативных условий. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал Института изучения войны.

Как в России готовятся отвечать на мирные инициативы США?

В своем отчете эксперты ISW обращают внимание на заявление заместителя главы МИД страны-агрессора Сергея Рябкова от 26 ноября.

Тогда он назвал различные варианты мирных инициатив лишь "переговорной фазой" и отметил, что Россия не пойдет "ни на уступки, ни на пересмотр своих ключевых позиций" по войне против Украины.

Рябков прямо дал понять, что Москва готова продолжать боевые действия, если переговоры не принесут ей желаемых результатов.

В ISW подчеркивают, что дипломат сослался на якобы "взаимопонимание" между США и Россией после саммита на Аляске в августе 2025 года, хотя после встречи так и не обнародовали никаких официальных договоренностей.

Аналитики считают, что Кремль намеренно использует эту неопределенность, чтобы маскировать нежелание идти на компромисс и дальше продвигать только сценарий "полной победы" в Украине.

Такую же позицию подтвердил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который в ответ на утверждение, что Москва и Киев "никогда не были так близко к миру", заявил, что "говорить об этом слишком рано".

В ISW это расценивают как признак того, что Кремль пытается держаться в стороне от любых мирных инициатив, чтобы впоследствии их спокойно отклонить.

Заметим, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф может приехать в Москву уже на следующей неделе, где запланирована его встреча с Владимиром Путиным.

Какие еще заявления делала российская сторона?