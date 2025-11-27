Кремль готує відмову: ISW попереджає про зрив будь-яких мирних планів
- Кремль створює інформаційне підґрунтя для відхилення мирних планів.
- Представники Росії, зокрема Сергій Рябков, заявляють про готовність продовжувати бойові дії.
США та Європа зосередилися над втіленням мирних ініціатив щодо врегулювання війни в Україні. Втім, аналітики попереджають, що російська влада продовжує створювати інформаційне підґрунтя, щоб відкинути будь-який мирний план.
Кремль наполягатиме на повному виконанні власних ультимативних умов. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал Інституту вивчення війни.
Як у Росії готуються відповідати на мирні ініціативи США?
У своєму звіті експерти ISW звертають увагу на заяву заступника глави МЗС країни-агресорки Сергія Рябкова від 26 листопада.
Тоді він назвав різні варіанти мирних ініціатив лише "переговорною фазою" та наголосив, що Росія не піде "ані на поступки, ані на перегляд своїх ключових позицій" щодо війни проти України.
Рябков прямо дав зрозуміти, що Москва готова продовжувати бойові дії, якщо переговори не принесуть їй бажаних результатів.
У ISW підкреслюють, що дипломат послався на нібито "взаєморозуміння" між США та Росією після саміту на Алясці в серпні 2025 року, хоча після зустрічі так і не оприлюднили жодних офіційних домовленостей.
Аналітики вважають, що Кремль навмисно використовує цю невизначеність, щоб маскувати небажання йти на компроміс і далі просувати лише сценарій "повної перемоги" в Україні.
Таку ж позицію підтвердив і прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, який у відповідь на твердження, що Москва й Київ "ніколи не були так близько до миру", заявив, що "говорити про це занадто рано".
В ISW це розцінюють як ознаку того, що Кремль намагається триматися осторонь будь-яких мирних ініціатив, щоб згодом їх спокійно відхилити.
Зауважимо, речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф може приїхати до Москви вже наступного тижня, де запланована його зустріч із Володимиром Путіним.
Які ще заяви робила російська сторона?
На тлі спроб США та Європи зрушити мирний процес Пєсков також припустив, що в різних країнах, зокрема в США, нібито знайдуться сили, які спробують заблокувати будь-які мирні ініціативи.
Тим часом Bloomberg повідомляє про телефонну розмову від 29 жовтня між радниками Путіна Юрієм Ушаковим та Кирилом Дмитрієвим. Вони обговорювали, як просунути російську версію "мирного плану" через спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа. Дмитрієв запропонував підготувати документ, вигідний Москві, і передати його як неофіційний "чернетковий варіант" нібито для США, щоб ті могли видати його за власну ініціативу.
Додатково глава МЗС Росії заявляв, що Захід, мовляв, не раз зривав досягнутий прогрес у вирішенні конфлікту й нібито провалив політику щодо України з 2014 року.