Кремль готовит позицию: Путин уже получил доклад о поездке Дмитриева в Майами
- Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кирилл Дмитриев доложил Владимиру Путину о переговорах в Майами по Украине.
- На основе полученной информации Кремль сформулирует позицию и продолжит контакты с Вашингтоном.
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кирилл Дмитриев уже доложил Владимиру Путину об итогах переговоров в Майами по Украине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".
Как в Москве комментируют мирные переговоры?
Дмитрий Песков не стал уточнять, какие именно документы привез спецпредставитель Путина из Майами в Москву. По его словам, сейчас "нецелесообразно вести общение через средства массовой информации".
Дмитриев уже имел возможность доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах,
– сказал спикер Кремля на брифинге.
Песков добавил, что на основе этой информации в Кремле сформулируют свою позицию и в ближайшее время продолжат контакты с Вашингтоном "по имеющимся каналам".
По его словам, "все главные параметры позиции российской стороны хорошо известны коллегам из Соединенных Штатов".
Встреча в Майами: коротко о главном
С 19 по 21 декабря в Майами прошли переговоры делегаций США, Украины и Европы, а также отдельно США и России.
Во время встречи стороны сосредоточились на четырех ключевых документах: дальнейшей проработке 20-пунктного плана; согласовании многостороннего рамочного соглашения о гарантиях безопасности; согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США; проработке экономического плана развития Украины.
Посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев, который участвовал в переговорах с США, не прокомментировал встречу. В то же время он намекнул, что скорее всего следующий раунд переговоров пройдет в Москве.