Кремль готує позицію: Путін вже отримав доповідь про поїздку Дмитрієва у Маямі
24 грудня, 15:01
Поліна Буянова
Основні тези
  • Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кирило Дмитрієв доповів Володимиру Путіну про переговори в Маямі щодо України.
  • На основі отриманої інформації Кремль сформулює позицію і продовжить контакти з Вашингтоном.

Прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кирило Дмитрієв вже доповів Володимиру Путіну про підсумки переговорів у Маямі щодо України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське агентство Интерфакс.

Як у Москві коментують мирні переговори?

Дмитро Пєсков не став уточнювати, які саме документи привіз спецпредставник Путіна з Маямі до Москви. За його словами, наразі "недоцільно вести спілкування через засоби масової інформації".

Дмитрієв вже мав можливість доповісти президенту про підсумки своєї поїздки в усіх нюансах, 
– сказав речник Кремля на брифінгу.

Пєсков додав, що на основі цієї інформації у Кремлі сформулюють свою позицію і найближчим часом продовжать контакти з Вашингтоном "за наявними каналами". 

За його словами, "всі головні параметри позиції російської сторони добре відомі колегам зі Сполучених Штатів".

Зустріч у Маямі: коротко про головне

  • З 19 по 21 грудня у Маямі пройшли переговори делегацій США, України та Європи, а також окремо США та Росії.
     

  • Під час зустрічі сторони зосередилися на чотирьох ключових документах: подальшому опрацюванні 20-пунктного плану; узгодженні багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; опрацюванні економічного плану розвитку України.
     

  • Посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв, який брав участь у переговорах зі США, не прокоментував зустріч. Водночас він натякнув, що радше за все наступний раунд переговорів пройде у Москві.