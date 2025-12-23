Единственный возможный компромисс: политолог назвал уступки, которые обсуждают на переговорах с Россией

Во время мирных переговоров сторонам не удается найти компромисс по территориям. Вероятно, этот вопрос отложат на время, когда соглашение выйдет на финишную прямую.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что российская сторона аннексировала 5 украинских областей. Киев никогда не согласится оставить их под контролем России.

Какой компромисс возможен на переговорах?

Важно, что все эти регионы уже внесли в российскую конституцию. Понятно, что собственной волей они от них не откажутся. Если Украина пойдет хотя бы на минимальную уступку, россияне начнут требовать новых.

Поэтому это тупик. Компромисса нет. То, что предложили американцы, – механистический план. Они хотят де-факто признать 3 региона за Россией: Крым, Донецкую и Луганскую области, а остальные будут иметь неопределенный статус. При этом война остановится на линии соприкосновения,

– объяснил политолог.

Даже Путин на это не соглашается. Он дал понять американцам, что не будет идти на уступки в этом вопросе. Для Украины реалистичным сценарием может быть прекращение войны по линии фронта.

"Это единственный возможный компромисс. Тогда часть территорий остается под контролем врага, война замораживается, но есть множество примеров, когда так продолжается десятилетиями. Этот сценарий наиболее реалистичный", – добавил Владимир Фесенко.

В противном случае от Украины требуют отдать значительную часть Донетчины просто так.

Какими будут другие пункты плана?

По Запорожской АЭС, то проблема связана со статусом оккупированных территорий. Если Россия согласится, то территория станции может получить особый статус. Это не будет территория, ни России, ни Украины. Ее будет контролировать энергетическая компания, скорее всего, американская.

Но Россия вряд ли выйдет оттуда. Поэтому станция может быть под контролем Москвы, но формально ею будут управлять американцы. Это еще один компромисс.

Кроме этого, важным вопросом являются гарантии безопасности. Если их ратифицирует Конгресс, то это одно дело. Шансы для этого есть, но американцы привязывают гарантии безопасности к нашим территориальным уступкам,

– отметил Владимир Фесенко.

Также стороны обсуждают присутствие миротворческого контингента на нашей территории. Скорее всего, он будет лишь символическим, как инструмент сдерживания России от нового нападения. Сейчас говорится о коалиции добровольческих сил. Вероятно, она будет состоять из военных европейских стран, но действовать под флагом Украины.

Поэтому предлагается такая компромиссная модель. А также мощное сохранение украинской армии вместе с новым оружием, в частности ракетным. Американцы это поддерживают, но Россия снова выступает против. В этом смысле можно рассмотреть поэтапное сокращение войска с обеих сторон. В истории такие примеры уже были.

