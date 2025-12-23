Єдиний можливий компроміс: політолог назвав поступки, які обговорюють на перемовинах з Росією

Під час мирних переговорів сторонам не вдається знайти компромісу щодо територій. Ймовірно, це питання відкладуть на час, коли угода вийде на фінішну пряму.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що російська сторона анексувала 5 українських областей. Київ ніколи не погодиться залишити їх під контролем Росії.

Який компроміс можливий на переговорах?

Важливо, що всі ці регіони уже внесли до російської конституції. Зрозуміло, що власною волею вони від них не відмовляться. Якщо Україна піде хоча б на мінімальну поступку, росіяни почнуть вимагати нових.

Тому це глухий кут. Компромісу немає. Те, що запропонували американці, – механістичний план. Вони хочуть де-факто визнати 3 регіони за Росією: Крим, Донецьку й Луганську області, а інші матимуть невизначений статус. При цьому війна зупиниться на лінії зіткнення,

– пояснив політолог.

Навіть Путін на це не погоджується. Він дав зрозуміти американцям, що не йтиме на поступки у цьому питанні. Для України реалістичним сценарієм може бути припинення війни по лінії фронту.

"Це єдиний можливий компроміс. Тоді частина територій залишається під контролем ворога, війна заморожується, але є безліч прикладів, коли так триває десятиліттями. Цей сценарій найбільш реалістичний", – додав Володимир Фесенко.

В іншому випадку від України вимагають віддати значну частину Донеччини просто так.

Якими будуть інші пункти плану?

Щодо Запорізької АЕС, то тут проблема пов'язана зі статусом окупованих територій. Якщо Росія погодиться, то територія станції може отримати особливий статус. Це не буде територія, ні Росії, ні України. Її контролюватиме енергетична компанія, скоріш за все, американська.

Але Росія навряд чи вийде звідти. Тому станція може бути під контролем Москви, але формально нею керуватимуть американці. Це ще один компроміс.

Крім цього, важливим питання є гарантії безпеки. Якщо їх ратифікує Конгрес, то це одна справа. Шанси для цього є, але американці прив'язують гарантії безпеки до наших територіальних поступок,

– зауважив Володимир Фесенко.

Також сторони обговорюють присутність миротворчого контингенту на нашій території. Скоріш за все, він буде лише символічним, як інструмент стримування Росії від нового нападу. Наразі мовиться про коаліцію добровольчих сил. Ймовірно, вона складатиметься з військових європейських країн, але діятимуть під прапором України.

Тож пропонується така компромісна модель. А також потужне збереження української армії разом з новою зброєю, зокрема ракетною. Американці це підтримують, але Росія знову виступає проти. У цьому сенсі можна розглянути поетапне скорочення війська з обох боків. В історії такі приклади уже були.

