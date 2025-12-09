Путин разыгрывает спектакль, – в "Ахиллесе" рассказали, как разговоры о мире влияют на наши войска

В администрации Дональда Трампа все чаще настаивают на необходимости подписания мирного соглашения с Россией. В Кремле утверждают, что вроде бы стремятся к этому, однако боевые действия не становятся менее активным. Такие дискуссии могут демонстрировать украинских военных, которые сейчас на передовой.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин играет в очень интересный спектакль, который идет на пользу России. Пока все говорят о мире, то Украина в это время регрессирует.

"Как солдат, который ежедневно рискует своей жизнью, должен идти в бой, если понимает, что послезавтра или через месяц война может завершиться? Это требует стойкости и мужества понимать, что для тебя эта битва может быть последней, а потом война завершится и ты не увидел победы Украины. То есть это негативно влияет на украинское войско", – сказал он.

Почему разговоры о перемирии негативно влияют на Украину?

Юрий Федоренко отметил, что чем чаще на Западе говорят о завершении войны, тем больше украинский социум теряет ощущение реальности угрозы. Как следствие, военные возможности Украины падают, общая мобилизация населения становится ниже.

А что происходит в России? У них происходит мобилизационный бум – появляется беспрецедентное количество желающих вступить в российскую армию. Российский мужик думает, а чего бы ему не мобилизоваться, если война завершается. Он не повоюет, не получит увечья, его не убьют в многочисленных штурмах, а деньги уже у него на руках,

– отметил военный.

Он считает, что дискуссии о "конце" войны являются заблуждением, ведь для этого нет никаких предпосылок. Россия имеет значительный потенциал для ведения ударно-штурмовых действий. Основным ресурсом для этого сейчас является вражеская пехота при поддержке авиации, артиллерии, реактивной артиллерии и других средств. Именно пехота достигает определенных результатов в многочисленных штурмах.

Они (россияне, – 24 Канал) несут огромные потери, несоизмеримые с результатами, однако наступление продолжается,

– подчеркнул Федоренко.

Выглядит, что США и Россия пытаются принудить Украину к миру, но, по словам командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", настоящий ключ к завершению боевых действий – внутри каждого украинца. Все зависит от качества, настойчивости работы гражданских и от поддержки фронта.

Если наше общество сможет выстоять и продержаться в долгосрочной перспективе, то есть все шансы сохранить украинскую государственность. Тогда, вероятно, не придется уже просить о гарантиях безопасности, а удастся создавать их собственными силами, при поддержке финансирования европейских стран.

