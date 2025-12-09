Путін розігрує виставу, – в "Ахіллесі" розповіли, як балачки про мир впливають на наші війська

В адміністрації Дональда Трампа все частіше наполягають на необхідності підписання мирної угоди з Росією. У Кремлі стверджують, що начебто прагнуть цього, проте бойові дії не стають менш активним. Такі дискусії можуть демонструвати українських військових, які зараз на передовій.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що Володимир Путін грає в дуже цікаву виставу, яка йде на користь Росії. Поки всі говорять про мир, то Україна в цей час регресує.

"Як солдат, який щодня ризикує своїм життям, має йти в бій, якщо розуміє, що післязавтра чи через місяць війна може завершитись? Це потребує стійкості та мужності розуміти, що для тебе ця битва може бути останньою, а потім війна завершиться і ти не побачив перемоги України. Тобто це негативно впливає на українське військо", – сказав він.

Чому розмови про перемир'я негативно впливають на Україну?

Юрій Федоренко наголосив, що чим частіше на Заході говорять про завершення війни, тим більше український соціум втрачає відчуття реальності загрози. Як наслідок, військові спроможності України падають, загальна мобілізація населення стає нижчою.

А що відбувається в Росії? В них відбувається мобілізаційний бум – з'являється безпрецедентна кількість охочих вступити до російської армії. Російський мужик думає, а чого б йому не мобілізуватися, якщо війна завершується. Він не повоює, не отримає каліцтва, його не вб'ють в численних штурмах, а гроші вже в нього на руках,

– зазначив військовий.

Він вважає, що дискусії про "кінець" війни є оманою, адже для цього немає жодних передумов. Росія має значний потенціал для ведення ударно-штурмових дій. Основним ресурсом для цього зараз є ворожа піхота за підтримки авіації, артилерії, реактивної артилерії та інших засобів. Саме піхота досягає певних результатів у численних штурмах.

Вони (росіяни – 24 Канал) зазнають шалених втрат, неспівмірних із результатами, проте наступ триває,

– підкреслив Федоренко.

Виглядає, що США та Росія намагаються змусити Україну до миру, але, за словами командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" справжній ключ до завершення бойових дій всередині кожного українця. Все залежить від якості, наполегливості роботи цивільних та від підтримки фронту.

Якщо наше суспільство зможе вистояти й протриматися в довгостроковій перспективі, то є всі шанси зберегти українську державність. Тоді, ймовірно, не доведеться вже просити про гарантії безпеки, а вдасться створювати їх власними силами, за підтримки фінансування європейських країн.

Що відомо про ймовірні мирні переговори?