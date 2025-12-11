Операция спецслужб РФ, – эксперт из США раскрыл, зачем Кремль внезапно возобновил переговоры

Несколько недель назад Россия вбросила так называемый "мирный план" из 28 пунктов, где вписала все свои "хотелки". Также Путину важно достичь еще нескольких целей.

Об этом 24 Каналу рассказал американский профессор Скотт Лукас, отметив, что активизация переговоров – новая российская спецоперация. Есть один вопрос, который Путин хотел бы как можно быстрее решить.

Почему Кремль активизировал переговоры?

Как отметил Лукас, Путин – бывший сотрудник КГБ. Многие представители его команды также вышли из спецслужб. Они всегда тщательно изучают тех, с кем имеют дело. Очевидно, что у них есть досье и на Стива Уиткоффа, и на Джареда Кушнера, и на самого Дональда Трампа. Россияне изучают их, чтобы потом пытаться манипулировать.

Сейчас один из важных вопросов для Путина – ослабить те санкции, которые уже действуют. Особенно те, что касаются российских нефтяных компаний.

Кроме того, диктатор хотел бы спасти свои замороженные активы в Европе. Это проблема европейцев. Но Штаты пытаются забрать их у Европы. И здесь есть вопрос, смогут ли европейцы собраться и предоставить репарационный кредит Украине на основе этих активов.

В общем я считаю, что ближайшие цели Путина сейчас – ослабить действующие санкции и заставить США к публичным обязательствам по двум вопросам: никакого членства Украины в НАТО и признание всей территории Донецкой области за Россией,

– отметил Лукас.

Обратите внимание! В Евросоюзе продолжаются дискуссии относительно репарационного кредита для Украины на основе замороженных российских активов. Одна страна особенно этому противится.

