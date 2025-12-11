Операція спецслужб РФ, – експерт із США розкрив, навіщо Кремль раптово відновив переговори

Кілька тижнів тому Росія вкинула так званий "мирний план" з 28 пунктів, де вписала усі свої "хотілки". Також Путіну важливо досягти ще кількох цілей.

Про це 24 Каналу розповів американський професор Скотт Лукас, зауваживши, що активізація переговорів – нова російська спецоперація. Є одне питання, яке Путін хотів би якнайшвидше вирішити.

Чому Кремль активізував переговори?

Як наголосив Лукас, Путін – колишній співробітник КДБ. Багато представників його команди також вийшли зі спецслужб. Вони завжди ретельно вивчають тих, з ким мають справу. Очевидно, що у них є досьє і на Стіва Віткоффа, і на Джареда Кушнера, і на самого Дональда Трампа. Росіяни вивчають їх, щоб потім намагатися маніпулювати.

Зараз одне з важливих питань для Путіна – послабити ті санкції, які вже діють. Особливо ті, що стосуються російських нафтових компаній.

Крім того, диктатор хотів би врятувати свої заморожені активи у Європі. Це проблема європейців. Але Штати намагаються забрати їх у Європи. І тут є питання, чи зможуть європейці зібратися та надати репараційний кредит Україні на основі цих активів.

Загалом я вважаю, що найближчі цілі Путіна зараз – ослабити чинні санкції та змусити США до публічних зобов'язань щодо двох питань: ніякого членства України в НАТО та визнання усієї території Донецької області за Росією,

– зазначив Лукас.

Зверніть увагу! У Євросоюзі тривають дискусії щодо репараційного кредиту для України на основі заморожених російських активів. Одна країна особливо цьому противиться.

Мирні переговори: коротко