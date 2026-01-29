Все решает Путин: Подоляк проанализировал изменения в российской делегации на переговорах

Российская переговорная группа изменила состав. Сейчас в основном там присутствуют разведчики и военные. Все финальные политические решения по войне будет принимать исключительно Путин. Для того, чтобы была возможность выйти на них, следует прекратить активную фазу огня, а за этим стоит огромный объем обсуждений как это воплотить.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что этот объем вопросов могут обсуждать именно военные, которые погружены в то, что происходит на фронте, а не историк Мединский, который ранее возглавлял российскую делегацию.

Состав российской делегации может измениться еще раз

В переговорном процессе и со стороны Украины, и со стороны России теперь участвуют представители, которые по словам Подоляка, разбираются в ресурсности этой войны, то есть сколько у кого есть ресурсов, как налажено ракето- и дроностроение у обеих сторон.

Первый этап – это прекращение активной фазы войны, а не только "энергетическое" перемирие. А дальше уже идут сложные политические переговоры, наверняка в российскую делегацию тогда будут добавлены другие люди. Они будут уполномочены Путиным обсуждать политические вопросы,

– озвучил Подоляк.

Советник ОПУ отметил, что сегодня анекдотичного, с его слов, персонажа в составе российской делегации в лице Мединского нет. Такое решение он называет правильным, ведь этот представитель России – не о переговорах, а об эффекте шоу. Подоляк напомнил, что он озвучивал ранее, что Россия не будет отвечать за долги СССР, но при этом считает, что все, что во времена Советского Союза было получено (в частности территории) – принадлежит ей.

"Я не понимаю, зачем в современные межгосударственные взаимоотношения вносить исторический элемент. Мир менялся много раз. Оправдывать массированные убийства людей в другой стране тем, что 200 лет назад были другие границы – это нонсенс, инфантильность", – подчеркнул Подоляк.

Заметьте! Политолог, президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко считает, что Россия изменила состав своей переговорной группы, чтобы показать, что она якобы серьезно настроена вести разговор о прекращении войны. Однако в том, что теперь в ее составе в основном военные, которые не имеют прав обсуждать экономические вопросы, он видит ловушку.

Советник Офиса Президента подчеркнул, что с Путиным не получится работать в направлении поиска логических аргументов, а только используя инструменты страха (его личного, страха потери всего в его окружении) и принуждения. По словам Подоляка, только когда глава Кремля будет понимать, что находится в дефицитном состоянии, что он и его приближенные теряют все больше, что им придется платить за свои действия юридическую цену, тогда будут вынуждены смотреть рационально на необходимость завершения войны.

Сегодня я не сомневаюсь в том, что все его бизнес-окружение, даже те люди, которые зарабатывают на войне, понимают, что система сломана, экономика искривлена и нежизнеспособна,

– озвучил Подоляк.

Он подытожил, что путинское окружение сейчас зарабатывает на обслуживании войны ситуативно, но в перспективе оно все будет терять, потому что является неконкурентно способным и будет выжато из глобальных рынков.

Мирные переговоры: какие заявления звучат?