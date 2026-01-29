Усе вирішує Путін: Подоляк проаналізував зміни в російській делегації на перемовинах

Російська переговорна група змінила склад. Нині здебільшого там присутні розвідники й військові. Всі фінальні політичні рішення щодо війни ухвалюватиме виключно Путін. Для того, аби була змога вийти на них, слід припинити активну фазу вогню, а за цим стоїть величезний обсяг обговорювань як це втілити.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив радник Офісу Президента України Михайло Подоляк, додавши, що цей обсяг питань можуть обговорювати саме військові, які занурені в те, що відбувається на фронті, а не історик Мединський, який раніше очолював російську делегацію.

Склад російської делегації може змінитися ще раз

В переговорному процесі і з боку України, і з боку Росії тепер беруть участь представники, які зі слів Подоляка, розуміються на ресурсності цієї війни, тобто скільки в кого є ресурсів, як налагоджене ракето- і дронобудування в обох сторін.

Перший етап – це припинення активної фази війни, а не тільки "енергетичне" перемир'я. А далі вже тривають складні політичні переговори, напевно в російську делегацію тоді будуть додані інші люди. Вони будуть уповноважені Путіним обговорювати політичні питання,

– озвучив Подоляк.

Радник ОПУ зазначив, що сьогодні анекдотичного, з його слів, персонажа у складі російської делегації в особі Мединського немає. Таке рішення він називає правильним, адже цей представник Росії – не про переговори, а про ефект шоу. Подоляк нагадав, що він озвучував раніше, що Росія не відповідатиме за борги СРСР, але при цьому вважає, що все, що за часів Радянського Союзу було отримане (зокрема території) – належить їй.

"Я не розумію, навіщо в сучасні міждержавні взаємини вносити історичний елемент. Світ змінювався багато разів. Виправдовувати масовані вбивства людей в іншій країні тим, що 200 років тому були інші кордони – це нонсенс, інфантильність", – підкреслив Подоляк.

Зауважте! Політолог, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко вважає, що Росія змінила склад своєї переговорної групи, аби показати, що вона буцімто серйозно налаштована вести розмову про припинення війни. Однак в тому, що тепер в її складі в основному військові, які не мають прав обговорювати економічні питання, він бачить пастку.

Радник Офісу Президента наголосив, що з Путіним не вийде працювати в напрямку пошуку логічних аргументів, а тільки використовуючи інструменти страху (його особистого, страху втрати всього в його оточення) і примусу. Зі слів Подоляка, тільки коли очільник Кремля розумітиме, що перебуває у дефіцитному стані, що він та його наближені втрачають дедалі більше, що їм доведеться платити за свої дії юридичну ціну, тоді будуть змушені дивитися раціонально на необхідність завершення війни.

Сьогодні я не маю жодних сумнівів у тому, що все його бізнесове оточення, навіть ті люди, які заробляють на війні, розуміють, що система зламана, економіка викривлена і нежиттєздатна,

– озвучив Подоляк.

Він підсумував, що путінське оточення нині заробляє на обслуговуванні війни ситуативно, але в перспективі воно все втрачатиме, бо є неконкурентно спроможним і буде вичавлене з глобальних ринків.

