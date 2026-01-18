Следующие переговоры с представителями США будут в Давосе, – Умеров

Украинские представители в течение двух дней работали с американскими коллегами. Рустем Умеров рассказал, где состоится следующий этап консультаций.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Секретаря СНБО Рустема Умерова.

Что Умеров говорит о переговорах с США?

Рустем Умеров рассказал, что в течение двух дней вместе с Кириллом Будановым и Давидом Арахамией работал в Соединенных Штатах. С американской стороны в консультациях приняли участие Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер, министр армии США Даниэл Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

Договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе,

– отметил секретарь СНБО.

Во время переговоров представители стран обсудили экономическое развитие и prosperity plan, а также гарантии безопасности для Украины – с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации. "Мы проинформировали наших американских партнеров о недавних атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины", – заявил Умеров.

Владимир Зеленский в обращении отметил, что было уже несколько раундов переговоров – работают над документами, которые нужны для окончания войны.

"Важно, что украинская команда полностью информирует американскую сторону о том, что происходит в Украине, и о постоянных российских ударах по нашей энергосистеме", – говорит президент.

Какие последние новости о мирных переговорах?