Следующие переговоры с представителями США будут в Давосе, – Умеров
- Украинские представители в течение двух дней работали с американскими коллегами над экономическими и вопросами безопасности.
- Следующий этап консультаций между Украиной и США состоится в Давосе, где будут обсуждаться практические механизмы реализации гарантий безопасности для Украины.
Украинские представители в течение двух дней работали с американскими коллегами. Рустем Умеров рассказал, где состоится следующий этап консультаций.
Что Умеров говорит о переговорах с США?
Рустем Умеров рассказал, что в течение двух дней вместе с Кириллом Будановым и Давидом Арахамией работал в Соединенных Штатах. С американской стороны в консультациях приняли участие Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер, министр армии США Даниэл Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.
Договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе,
– отметил секретарь СНБО.
Во время переговоров представители стран обсудили экономическое развитие и prosperity plan, а также гарантии безопасности для Украины – с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации. "Мы проинформировали наших американских партнеров о недавних атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины", – заявил Умеров.
Владимир Зеленский в обращении отметил, что было уже несколько раундов переговоров – работают над документами, которые нужны для окончания войны.
"Важно, что украинская команда полностью информирует американскую сторону о том, что происходит в Украине, и о постоянных российских ударах по нашей энергосистеме", – говорит президент.
Какие последние новости о мирных переговорах?
Напомним, что Кирилл Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия прибыли в США для обсуждения мирного соглашения с американской стороной 17 января. "Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат", – резюмировал глава ОП.
Президент Украины объяснил, что главная задача нашей делегации в США – предоставить партнерам всю реальную информацию о том, что происходит.
"Люди теряют веру в дипломатию, и российские удары постоянно ухудшают даже те небольшие возможности для диалога, которые были. Американская сторона должна это понимать. Нужен прогресс и по документам, которые готовились. Украина никогда не была и не будет преградой для мира. И именно от партнеров сейчас зависит, будет ли развитие дипломатии", – сказал Зеленский.