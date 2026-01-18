Наступні переговори з представниками США будуть у Давосі, – Умєров
- Українські представники протягом двох днів працювали з американськими колегами над економічними та безпековими питаннями.
- Наступний етап консультацій між Україною та США відбудеться в Давосі, де обговорюватимуться практичні механізми реалізації безпекових гарантій для України.
Українські представники протягом двох днів працювали з американськими колегами. Рустем Умєров розповів, де відбудеться наступний етап консультацій.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Секретаря РНБО Рустема Умєрова.
Що Умєров каже про переговори зі США?
Рустем Умєров розповів, що протягом двох днів разом з Кирилом Будановим і Давидом Арахамією працював у Сполучених Штатах. З американського боку в консультаціях взяли участь Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, міністр армії США Даніел Дрісколл та співробітник Білого дому Джош Груенбаум.
Домовилися продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі,
– зазначив секретар РНБО.
Під час переговорів представники країн обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України – з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації. "Ми поінформували наших американських партнерів про нещодавні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України", – заявив Умєров.
Володимир Зеленський у зверненні наголосив, що було вже кілька раундів перемовин – працюють над документами, які потрібні для закінчення війни.
"Важливо, що українська команда повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, та про постійні російські удари по нашій енергосистемі", – каже президент.
Які останні новини про мирні переговори?
Нагадаємо, що Кирило Буданов, Рустем Умєров та Давид Арахамія прибули до США для обговорення мирної угоди з американською стороною 17 січня. "Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат", – резюмував очільник ОП.
Президент України пояснив, що головне завдання нашої делегації у США – надати партнерам усю реальну інформацію про те, що відбувається.
"Люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес і щодо документів, які готувались. Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру. І саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії", – сказав Зеленський.