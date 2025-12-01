Гарантии безопасности не являются проблемным вопросом в переговорах с США, – СМИ
- Гарантии безопасности не являются проблемным вопросом в переговорах с американской стороной.
- США рассматривают потенциальную сделку как долгосрочный мир, сообщают источники СМИ.
Гарантии безопасности не являются проблемным вопросом в переговорах с Соединенными Штатами, поскольку американская сторона рассматривает потенциальную сделку, как долгосрочный мир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, пишет 24 Канал.
Смотрите также "Многие беспокоились о наших выражениях лица": Кислица успокоил украинцев после переговоров
Как США относятся к возможному мирному соглашению?
По данным источников, возможное соглашение об окончании войны для американцев является не просто договоренностью, которая должна была бы поставить точку в вооруженном конфликте. Вместо этого они это воспринимают в более долгосрочной перспективе.
Она должна обеспечить долгосрочный мир, инвестиционную привлекательность и процветание. И это стало бы успехом для команды Трампа,
– рассказал собеседник издания.
По его словам, Соединенные Штаты осознают, что этот потенциал не удастся реализовать без гарантий безопасности. Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил обязательства американской стороны в отношении них.
"Рубио сегодня снова подтвердил, что комитмент на предоставление гарантий есть. Обсуждались ли гарантии сегодня подробно - нет. Поэтому я бы и не относил это к перечню проблемных вопросов, которые обсуждались", – добавил источник.
Что известно о последних переговорах?
В воскресенье, 30 ноября, в Майами состоялся очередной этап мирных переговоров. Секретарь СНБО Рустем Умеров возглавлял украинскую делегацию. Он доложил о результатах президенту Владимиру Зеленскому.
Уже по завершению переговоров представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были отправиться в Россию, где, очевидно, состоится ряд консультаций с российскими дипломатами по мирным инициативам.
Владимир Зеленский в свою очередь после переговоров заявил о конструктиве в разговоре в Майами, и что обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направлено на обеспечение суверенитета Украины.