Гарантії безпеки не є проблемним питанням у переговорах зі США, – ЗМІ

Гарантії безпеки не є проблемним питанням у переговорах зі Сполученими Штатами, оскільки американська сторона розглядає потенційну угоду, як довгостроковий мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело, пише 24 Канал.

Як США ставляться до можливої мирної угоди?

За даними джерел, можлива угода про закінчення війни для американців є не просто домовленістю, яка б мала поставити крапку в збройному конфлікті. Натомість вони це сприймають в більш довгостроковій перспективі.

Вона має забезпечити довгостроковий мир, інвестиційну привабливість і процвітання. І це стало б успіхом для команди Трампа,

– розповів співрозмовник видання.

За його словами, Сполучені Штати усвідомлюють, що цей потенціал не вдасться реалізувати без гарантій безпеки. Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив зобов'язання американської сторони стосовно них.

"Рубіо сьогодні знову підтвердив, що комітмент на надання гарантій є. Чи обговорювалися гарантії сьогодні детально - ні. Тому я б і не відносив це до переліку проблемних питань, які обговорювалися", – додало джерело.

Що відомо про останні переговори?