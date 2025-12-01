Сергей Кислица написал в сети X, что не стоит так волноваться из-за сосредоточенности лиц представителей украинской делегации, передает 24 Канал.

Актуально "Обо всех вопросах говорили откровенно": Зеленский высказался о мирных переговорах в Майами

Как Кислица прокомментировал переговоры?

В соцсетях он опубликовал совместное фото с госпожой послом Украины в США Ольгой Стефанишиной, где оба улыбаются. На фоне этого он призвал граждан сохранять спокойствие.

Поскольку многие выразили столько интереса и обеспокоенности относительно наших выражений лица. Не волнуйтесь! Сохраняйте спокойствие и оставайтесь украинцами, как и мы с Ольгой Стефанишиной,

– написал дипломат.

Реакция появилась после того, как в СМИ распространили фото с начала встречи украинской и американской делегаций, на котором Кислица и Стефанишина выглядели заметно напряженными.



Та самая фотография, что обеспокоила украинцев / Фото Общественного

Кстати, о настроении еще одного из участников переговоров ранее тоже писали в СМИ. Речь идет о Стиве Уиткоффе, который сначала выглядел довольно уставшим. Однако под конец встречи стал значительно бодрее.

Какие итоги встречи?