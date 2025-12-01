Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, пишет 24 Канал.

Смотрите также "Многие беспокоились о наших выражениях лица": Кислица успокоил украинцев после переговоров

Как США относятся к возможному мирному соглашению?

По данным источников, возможное соглашение об окончании войны для американцев является не просто договоренностью, которая должна была бы поставить точку в вооруженном конфликте. Вместо этого они это воспринимают в более долгосрочной перспективе.

Она должна обеспечить долгосрочный мир, инвестиционную привлекательность и процветание. И это стало бы успехом для команды Трампа,

– рассказал собеседник издания.

По его словам, Соединенные Штаты осознают, что этот потенциал не удастся реализовать без гарантий безопасности. Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил обязательства американской стороны в отношении них.

"Рубио сегодня снова подтвердил, что комитмент на предоставление гарантий есть. Обсуждались ли гарантии сегодня подробно - нет. Поэтому я бы и не относил это к перечню проблемных вопросов, которые обсуждались", – добавил источник.

Что известно о последних переговорах?