У Путина рассказали, когда ждут визит Уиткоффа и Кушнера

На днях появилась информация о том, что посланцы Дональда Трампа могут наведаться в Москву. В Кремле заявили, что ожидают этого визита.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в России ожидают Уиткоффа и Джареда Кушнера, однако конкретные даты их визита пока не определены, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что известно о визите посланцев Трампа к Путину?

Песков отметил, что для достижения мира в Украине нужны совместные усилия на встречных треках. Он отметил, что завершение войны невозможно без широкого обсуждения вопросов европейской безопасности.

Представитель Кремля также отметил, что усилия США по урегулированию ситуации в Украине отвечают интересам России, которая якобы заинтересована в переговорах и остается открытой к этому процессу.

Напомним, что 14 января издание Bloomberg написало о том, что спецпредставители президента США, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, собираются лететь в Москву в ближайшее время для встречи с российским диктатором.

Тем временем Трамп заявил Reuters, что не знает о возможной предстоящей поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву, о которой сообщило Bloomberg.

Чего ожидать от визита?