У Путіна розповіли, коли чекають на візит Віткоффа і Кушнера

Днями з'явилася інформація про те, що посланці Дональда Трампа можуть навідатися до Москви. У Кремлі заявили, що очікують на цей візит.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що у Росії очікують на Віткоффа і Джареда Кушнера, однак конкретні дати їхнього візиту наразі не визначені, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Що відомо про візит посланців Трампа до Путіна?

Пєсков наголосив, що для досягнення миру в Україні потрібні спільні зусилля на зустрічних треках. Він зауважив, що завершення війни неможливе без широкого обговорення питань європейської безпеки.

Речник Кремля також зазначив, що зусилля США щодо врегулювання ситуації в Україні відповідають інтересам Росії, яка нібито зацікавлена в переговорах і залишається відкритою до цього процесу.

Нагадаємо, що 14 січня видання Bloomberg написало про те, що спецпредставники президента США, Стів Віткофф і Джаред Кушнер, збираються летіти до Москви найближчим часом для зустрічі із російським диктатором.

Тим часом Трамп заявив Reuters, що не знає про можливу майбутню поїздку Віткоффа і Кушнера до Москви, про яку повідомило Bloomberg.

Чого очікувати від візиту?