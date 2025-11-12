Имели досье на каждого и создавали чаты в WhatsApp: Кислица рассказал о переговорах в Стамбуле

Российская делегация на переговорах в Стамбуле не намеревалась говорить о мире. Представители Кремля отрицали украинскую идентичность и предлагали создать совместные группы в WhatsApp, чтобы якобы вести диалог.

Кроме того, россияне имели досье на каждого члена украинской делегации. Об этом рассказывает заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица изданию The Times, пишет 24 Канал.

Что рассказал Кислица о переговорах в Стамбуле?

Сергей Кислица возглавлял мирные переговоры с Россией, США и союзниками НАТО 16 мая, 2 июня и 23 июля. По словам дипломата, россияне приходили на встречу уже вооруженные – с досье на каждого украинского переговорщика. Они стремились лишь создать иллюзию переговорного процесса. Такая тактика имела целью спровоцировать украинскую делегацию и возложить на нее вину за неудачу на переговорах.

Они прекрасно знают биографию каждого из нас и иногда намеренно говорят провокационные и довольно гадкие вещи,

– отметил Кислица.

Также он добавил, что даже бывшие министры обороны Украины, генералы и дипломаты не смогли убедить россиян признать украинскую идентичность. Поэтому украинская сторона сразу договорилась сосредоточиться на повестке дня, избегая дискуссий об исторических вопросах.

В то же время россияне даже не планировали сосредотачиваться на сути встречи, говорит Кислица. Они предлагали создавать "рабочие" группы и чаты в WhatsApp, чтобы показать миру, что они якобы стремятся достичь прогресса в переговорах с украинцами, тем самым избежать санкций США.

В нормальных переговорах обе стороны выкладывают свои аргументы на стол, ищут точки пересечения, определяют, где "серая зона", а где – абсолютно неприемлемые позиции. До этого этапа мы так и не дошли,

– рассказал Кислица.

Россияне отказались обсуждать даже любое временное прекращение огня, пока не выяснили, что именно оно означает. Единственное предложение, которое они приняли – двухчасовая пауза на поле боя для сбора тел погибших. Однако результатами встречи Кислица не удивлен. Говорит: "Важно понимать: в диктатуре невозможно вести творческую дискуссию с переговорщиками, которые представляют диктатора. Они приходят с жестким мандатом и должны защищать только его позицию".

По его словам, россияне контролируют переговорный процесс, а потом докладывают, кто насколько настойчиво отстаивал свою линию.

Какие детали переговоров в Стамбуле нам известны?