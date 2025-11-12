Мали досьє на кожного та створювали чати у WhatsApp: Кислиця розповів про переговори у Стамбулі

Російська делегація на переговорах у Стамбулі не мала наміру говорити про мир. Представники Кремля заперечували українську ідентичність та пропонували створити спільні групи у вотсапі, щоб нібито вести діалог.

Крім того, росіяни мали досьє на кожного члена української делегації. Про це розповідає заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця виданню The Times, пише 24 Канал.

Що розповів Кислиця про переговори у Стамбулі?

Сергій Кислиця очолював мирні переговори із Росією, США та союзниками НАТО 16 травня, 2 червня та 23 липня. За словами дипломата, росіяни приходили на зустріч уже озброєні – із досьє на кожного українського перемовника. Вони прагнули лише створити ілюзію переговорного процесу. Така тактика мала на меті спровокувати українську делегацію та покласти на неї провину за невдачу на переговорах.

Вони прекрасно знають біографію кожного з нас й іноді навмисно говорять провокаційні та досить бридкі речі,

– зазначив Кислиця.

Також він додав, що на переговорах перед українською делегацією сиділи колишні міністри оборони України, генерали, дипломати – і все одно "вони заперечували нашу ідентичність, національність". Тож українська сторона одразу домовилась зосередитись на порядку денному, уникаючи дискусій про історичні питання.

Водночас росіяни навіть не планували зосереджуватись на суті зустрічі, каже Кислиця. Вони пропонували створювати "робочі" групи та чати у вотсапі, щоб показати світові, що вони нібито прагнуть досягнути прогресу у перемовинах з українцями, тим самим уникнути санкцій США.

У нормальних переговорах обидві сторони викладають свої аргументи на стіл, шукають точки перетину, визначають, де "сіра зона", а де – абсолютно неприйнятні позиції. До цього етапу ми так і не дійшли,

– розповів Кислиця.

Росіяни відмовились обговорювати навіть будь-яке тимчасове припинення вогню, поки не з'ясували, що саме воно означає. Єдину пропозицію, яку вони прийняли – двогодинна пауза на полі бою для збору тіл загиблих. Однак результатами зустрічі Кислиця не здивований. Каже: "Важливо розуміти: у диктатурі неможливо вести творчу дискусію з переговорниками, які представляють диктатора. Вони приходять із жорстким мандатом і мають захищати тільки його позицію".

За його словами, росіяни контролюють переговорний процес, а потім доповідають, хто наскільки наполегливо відстоював свою лінію.

Які деталі переговорів у Стамбулі нам відомі?