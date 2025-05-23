Оккупанты сами изъявили желание выехать в Россию в рамках проекта "Хочу к своим". Кроме российских граждан, на стороне страны-агрессора воевало немало иностранцев, которые сейчас в плену, об этом передает 24 Канал.

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России не нужны собственные пленные

Накануне обмена российский депутат Андрей Картаполов заявил, будто в Украине нет тысячи российских военнопленных. Эти слова звучат странно, ведь представители Международного комитета Красного Креста регулярно посещают пленных и передают информацию российским властям. Подобная дезинформация свидетельствует о равнодушии российских чиновников к судьбе собственных солдат.

На самом деле в Украине продолжают удерживаться тысячи российских пленных. Среди них – как кадровые военные, так и бойцы из так называемых "ЛДНР", которых Москва каждый раз игнорирует при составлении списков на обмен. В лагерях также остаются больные, раненые и люди с тяжелыми диагнозами, которые вообще не должны были бы попадать на фронт.

Кто воевал за Россию

Кроме россиян, в плену находятся и иностранцы – наемники, которые воевали на стороне России против Украины. Это граждане более 27 стран мира. Говорится о населении Кубы, Бразилии, Марокко, Сомали, Таджикистана, Узбекистана, Непала, Шри-Ланки и других государств. Россия бросила всех их на произвол судьбы, но они до сих пор надеются на спасение.

Обмены пленными могли бы происходить чаще и в больших масштабах, если бы Россия отнеслась к ним ответственно. Украина готова к гуманитарной формуле "всех на всех", о которой неоднократно говорили мировые лидеры. Однако для Кремля пленные – лишь инструмент политического торга, а не человеческие судьбы.