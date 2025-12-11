Украина предложила США новые идеи по территориям и ЗАЭС, – Axios

Украина ответила на мирный план США собственными предложениями. Среди них есть новые идеи по территориям и ЗАЭС.

Ожидается, что военные чиновники США и Украины проведут виртуальную встречу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Какие предложения Украина озвучит США?

На встрече 11 декабря украинские и американские чиновники обсудят конкретные части мирного плана.

В ответе содержатся комментарии и поправки, которые, по словам украинских чиновников, должны сделать план "реалистичным". Его подготовили после консультаций с Великобританией, Францией и Германией.

Украина передала свои ответы на последний проект мирного плана