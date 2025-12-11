Укр Рус
11 грудня, 11:32
Україна запропонувала США нові ідеї щодо територій та ЗАЕС, – Axios

Сергій Попович
Основні тези
  • Україна відповіла на мирний план США власними пропозиціями, включаючи нові ідеї щодо територій та ЗАЕС.
  • Українські та американські чиновники обговорять ці пропозиції на віртуальній зустрічі 11 грудня.

Україна відповіла на мирний план США власними пропозиціями. Серед них є нові ідеї щодо територій та ЗАЕС.

Очікується, що військові високопосадовці США та України проведуть віртуальну зустріч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Які пропозиції Україна озвучить США?

На зустрічі 11 грудня українські та американські чиновники обговорять конкретні частини мирного плану.

У відповіді містяться коментарі й поправки, які, за словами українських чиновників, мають зробити план "реалістичним". Її підготували після консультацій із Великою Британією, Францією та Німеччиною.

Україна передала свої відповіді на останній проєкт мирного плану

  • Україна передала адміністрації Дональда Трампа свою відповідь на останній проєкт мирного плану США.

  • Раніше Володимир Зеленський заявляв, що робота над 20 пунктами документа, який може визначити завершення війни, вже закінчується.