Очікується, що військові високопосадовці США та України проведуть віртуальну зустріч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Дивіться також Переговори у дуже складній точці: політолог назвав два завдання, які стоять перед Україною

Які пропозиції Україна озвучить США?

На зустрічі 11 грудня українські та американські чиновники обговорять конкретні частини мирного плану.

У відповіді містяться коментарі й поправки, які, за словами українських чиновників, мають зробити план "реалістичним". Її підготували після консультацій із Великою Британією, Францією та Німеччиною.

Україна передала свої відповіді на останній проєкт мирного плану