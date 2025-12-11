Очікується, що військові високопосадовці США та України проведуть віртуальну зустріч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.
Які пропозиції Україна озвучить США?
На зустрічі 11 грудня українські та американські чиновники обговорять конкретні частини мирного плану.
У відповіді містяться коментарі й поправки, які, за словами українських чиновників, мають зробити план "реалістичним". Її підготували після консультацій із Великою Британією, Францією та Німеччиною.
Україна передала свої відповіді на останній проєкт мирного плану
Україна передала адміністрації Дональда Трампа свою відповідь на останній проєкт мирного плану США.
Раніше Володимир Зеленський заявляв, що робота над 20 пунктами документа, який може визначити завершення війни, вже закінчується.