Ожидается, что военные чиновники США и Украины проведут виртуальную встречу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Какие предложения Украина озвучит США?
На встрече 11 декабря украинские и американские чиновники обсудят конкретные части мирного плана.
В ответе содержатся комментарии и поправки, которые, по словам украинских чиновников, должны сделать план "реалистичным". Его подготовили после консультаций с Великобританией, Францией и Германией.
Украина передала свои ответы на последний проект мирного плана
Украина передала администрации Дональда Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что работа над 20 пунктами документа, который может определить завершение войны, уже заканчивается.