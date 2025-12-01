Достигли значительного прогресса, – Умеров доложил Зеленскому о переговорах в Майами

Во Флориде 30 ноября состоялась встреча украинской делегации и представителей США. Глава делегации Украины Рустем Умеров отметил, что во время переговоров удалось достичь значительного прогресса, однако еще есть, над чем работать.

Что говорит Умеров о встрече в Майами?

По итогам работы украинской делегации во Флориде Рустем Умеров имел телефонный разговор с Президентом Украины.

За два очень продуктивных дня в США провели много часов встреч и переговоров. Нам удалось достичь значительного прогресса, хотя отдельные вопросы требуют дальнейшей доработки,

– сообщил он.

Секретарь СНБО выразил благодарность американской стороне за конструктив и партнерский подход. Переговорщики договорились поддерживать постоянный и тесный контакт в продолжении этого процесса.

"Готовим полный доклад и в ближайшее время представим его Президенту лично во время встречи в Европе, куда вместе с переговорной группой уже отправляемся", – подытожил Умеров.

Как прошли переговоры во Флориде?