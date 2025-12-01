Досягли значного прогресу, – Умєров доповів Зеленському про переговори у Маямі

У Флориді 30 листопада відбулася зустріч української делегації та представників США. Очільник делегації України Рустем Умєров зазначив, що під час переговорів вдалося досягти значного прогресу, проте ще є, над чим працювати.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Що каже Умєров про зустріч у Маямі?

За підсумками роботи української делегації у Флориді Рустем Умєров мав телефонну розмову з Президентом України.

За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання,

– повідомив він.

Секретар РНБО висловив вдячність американській стороні за конструктив і партнерський підхід. Перемовники домовилися підтримувати постійний і тісний контакт у продовженні цього процесу.

"Готуємо повну доповідь і найближчим часом представимо її Президенту особисто під час зустрічі в Європі, куди разом із переговорною групою вже вирушаємо", – підсумував Умєров.

Як відбулися переговори у Флориді?