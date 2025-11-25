Женевские переговоры едва не сорвались: Кислица назвал причину

В рамках консультаций в Женеве 23 ноября между украинской и американской сторонами возник серьезный конфликт на самом старте переговорного процесса. Для урегулирования недоразумений понадобилось почти 2 часа. Только после этого удалось вернуться к конструктивному диалогу.

Соответствующий комментарий для Financial Times предоставил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, передает 24 Канал.

Почему переговоры могли провалились?

По словам Кислицы, американская сторона была "очень разъярена" после того, как за несколько дней до встречи в СМИ попал 28-пунктный план Украины по прекращению огня.

В начале диалога в воскресенье утром атмосфера была чрезвычайно напряженной. Кислица отметил, что понадобилось почти два часа переговоров между руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и американским сенатором Марк Рубио, чтобы снизить градус конфликта и вернуть переговорам продуктивный настрой.

Впрочем, несмотря на начальный кризис, консультации завершились на позитивной ноте. По словам Кислицы, США выслушали беспокойство украинской стороны и согласились с тем, что в обновленной версии плана вопрос о численности украинской армии больше не будет ставиться на обсуждение.

Кроме того, предложение о полной амнистии для потенциальных военных преступлений, которая была частью первоначального проекта, переделали с учетом "жалоб тех, кто пострадал в войне".

Как отмечает FT, стороны согласились вынести "за скобки" наиболее спорные темы, в частности статус территорий, а также отношения с НАТО. Эти вопросы будут обсуждать на уровне лидеров Украины и США.

