Женевские переговоры едва не сорвались: Кислица назвал причину
- Переговоры в Женеве между Украиной и США были под угрозой провала.
- Однако сторонам все же удалось вернуться к конструктивному диалогу и изменить проект мирного плана.
В рамках консультаций в Женеве 23 ноября между украинской и американской сторонами возник серьезный конфликт на самом старте переговорного процесса. Для урегулирования недоразумений понадобилось почти 2 часа. Только после этого удалось вернуться к конструктивному диалогу.
Соответствующий комментарий для Financial Times предоставил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, передает 24 Канал.
Почему переговоры могли провалились?
По словам Кислицы, американская сторона была "очень разъярена" после того, как за несколько дней до встречи в СМИ попал 28-пунктный план Украины по прекращению огня.
В начале диалога в воскресенье утром атмосфера была чрезвычайно напряженной. Кислица отметил, что понадобилось почти два часа переговоров между руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и американским сенатором Марк Рубио, чтобы снизить градус конфликта и вернуть переговорам продуктивный настрой.
Впрочем, несмотря на начальный кризис, консультации завершились на позитивной ноте. По словам Кислицы, США выслушали беспокойство украинской стороны и согласились с тем, что в обновленной версии плана вопрос о численности украинской армии больше не будет ставиться на обсуждение.
Кроме того, предложение о полной амнистии для потенциальных военных преступлений, которая была частью первоначального проекта, переделали с учетом "жалоб тех, кто пострадал в войне".
Как отмечает FT, стороны согласились вынести "за скобки" наиболее спорные темы, в частности статус территорий, а также отношения с НАТО. Эти вопросы будут обсуждать на уровне лидеров Украины и США.
Больше об обновленном мирном плане
Первый вариант американского плана урегулирования, который состоял из 28 пунктов, предусматривал ряд крайне чувствительных для Украины требований. В частности речь шла об отводе украинских сил из подконтрольных городов Донбасса, существенное сокращение численности Вооруженных Сил, а также отказ Киева от вступления в НАТО.
Однако во время консультаций в Женеве документ пересмотрели и существенно изменили. После напряженных переговоров и критических замечаний европейских партнеров из плана изъяли несколько ключевых и наиболее противоречивых пунктов, включая положение о замороженных российских активах, ограничениях для украинской армии и условиях обмена пленными.
В итоге документ сократили до 19 пунктов, а также значительно сбалансировали его содержание.
Политолог Кирилл Сазонов отметил, что результаты женевских переговоров оказались неожиданно неблагоприятными именно для Кремля. Если первоначальный проект мог создавать рычаги давления на Украину, то обновленная версия, наоборот, получила поддержку США, европейских государств и даже одобрительную реакцию Дональда Трампа, который пытается позиционировать себя как "миротворца".
По словам Сазонова, поскольку Вашингтон, Киев и европейские партнеры поддерживают обновленный документ, именно Россия теперь выглядит стороной, которая блокирует переговорный процесс.