Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в эфире 24 Канала оценил первые итоги этих женевских консультаций. Он объяснил, почему нынешняя конфигурация плана создает дипломатическую ловушку для Кремля и как это влияет на позиции Украины, США и России.

Как появился так называемый "мирный план Трампа"?

Кирилл Сазонов объяснил, что проект на 28 пунктов придумали Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф как попытку предложить Кремлю выгодные условия. Документ никому не показывали полностью, но информацию о нем начали осторожно вбрасывать через медиа.

Его никто не видел, сначала просто говорили о мирном плане, потом осторожно называли американским, а уже потом планом Трампа

– рассказал военнослужащий.

Так Кремль пытался изменить восприятие этого документа. Если Украина отказывается, это подают не как отказ от российского предложения Дмитриева и Виткоффа, а как якобы отказ от инициативы Трампа.

Россия пугала Украину "планом Трампа"

Украине пытались навязать выбор: либо согласиться на так называемый план Трампа, или "не хотеть мира" и поссориться с Вашингтоном. Российские медиа, которые быстро подхватили и часть украинских каналов, подали это как угрозу прекращения помощи. В публичном пространстве появились заявления о якобы возможной остановке поставок оружия и обмена разведданными.

В ответах Трампа не было ни слова о прекращении помощи Украине, торговли оружием или обмена разведданными, но в российских новостях это подали так, будто он все это остановит,

– отметил Сазонов.

Позже сам Трамп заявил, что дедлайна по принятию плана уже нет и "никто не спешит". Он публично признал, что Украина работает и договаривается с Соединенными Штатами. После этого, по словам Сазонова, сенатор Марко Рубио уже говорил об отсутствии требования уложиться в конкретную дату, что сняло часть искусственного давления.

Почему Москва оказалась в дипломатической ловушке?

Сазонов объяснил, что после женевских консультаций ситуация резко изменилась не в пользу Кремля. Обновленный вариант документа понравился Трампу, и теперь именно он публично называет себя "миротворцем", который якобы согласовал план вместе с Украиной. США и европейские партнеры тоже вовлечены в процесс, что создает для Москвы неудобную позицию.

Тот капкан, который они готовили для Украины, они сами в эту ловушку и попали,

– подчеркнул военнослужащий.

Теперь именно Кремль выглядит стороной, которая не хочет мира. Москва не готова подписывать документ, который поддерживают США, Европа и Украина. Выход из этой ситуации для российского руководства становится все сложнее.

Как санкции США усиливают давление на Кремль?

Россия оказалась не только в дипломатической, но и в экономической ловушке. Новый пакет санкций США уже сказался на российских энергетических компаниях: десятки танкеров с нефтью не могут найти порты, а покупатели отказываются принимать груз. Из-за этого цена нефти Urals упала до минимумов, а риск попасть под американские санкции сдерживает даже тех, кто ранее продолжал торговлю с Россией.

Более пятидесяти российских танкеров зависли в океане, их не принимают порты, потому что покупатели отказываются брать российскую нефть,

– пояснил Сазонов.

Ситуацию для Кремля осложняет и критика Евросоюза со стороны США за сотрудничество с российской металлургией и Росатомом. Если Москва откажется от согласованного плана, давление будет только расти. По словам Сазонова, новые ограничения могут ударить по экономике России еще сильнее и сузить ее возможности влиять на ход войны.

Что известно о мирном плане для Украины?