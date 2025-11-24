Полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, от чего будет зависеть эта зима для Украины. Он обратил внимание на несколько факторов, которые будут определять, насколько напряженным будет этот период.

Почему нынешняя зима не будет повторением 2022 года?

Свитан объяснил, что самый тяжелый период Украина пережила именно тогда, когда не имела достаточной ПВО и Россия могла беспрепятственно применять различные типы ракет. В 2022 году энергосистема была менее устойчивой, а массированные удары иногда заходили сотнями. Сейчас ситуация другая, поскольку страна имеет больше средств для сдерживания атак.

Мы самый тяжелый зимний период уже пережили, когда у нас не было ПВО и россияне в нашем небе делали, что хотели,

– подчеркнул полковник запаса.

Впереди все же остаются сложные месяцы, поскольку удары России будут продолжаться. Украина может столкнуться с определенными отключениями и отдельными блэкаутами. Несмотря на это, зима будет проходной, и страна способна удержать устойчивость даже в условиях новых обстрелов.

Усиление ПВО как ключ к уменьшению потерь

Уменьшить потери этой зимой можно только при условии усиления противовоздушной обороны. Речь идет об увеличении плотности фронтовой и объектовой ПВО, а также о поднятии в небо легкомоторной авиации, которая до сих пор не была закуплена. По его словам, без этого Украина и в дальнейшем будет оставлять открытыми отдельные направления для российских ударов.

Вопрос в потерях, и их можно уменьшить. Это делается увеличением плотности ПВО, которую надо заводить по эшелонам, усиливать фронтовую и объектовую оборону и ставить на крыло легкомоторную авиацию,

– объяснил полковник запаса.

Такое усиление позволило бы лучше выдерживать массированные удары России. Оно уменьшило бы нагрузку на энергосистему во время атак. Дополнительная авиация помогла бы закрывать проблемные участки и поддерживать стабильность воздушной защиты.

Как удары по российской экономике могут изменить зиму?

Свитан отметил, что одной из главных задач Украины этой зимой является давление на российскую экономику. Речь идет об ударах по нефтеперерабатывающим и газоперерабатывающим заводам, энергетических объектах и инфраструктурных узлах, которые питают Москву. По его мнению, создание блэкаутов в российской столице способно существенно изменить подход Кремля к продолжению ударов по Украине.

Нам надо отработать российскую экономику, попытаться положить ее ударами по НПЗ, энергетике и созданием блэкаутов в Москве, чтобы они эту зиму пережили хуже, чем мы,

– объяснил он.

Силы обороны Украины уже несколько месяцев системно бьют по российским тылам, и важно не останавливать эту динамику. Особую угрозу он видит в возможных "мирных" инициативах, которые могут ослабить санкции против Москвы и ограничить удары по ее инфраструктуре. Это, по его мнению, стало бы серьезной проблемой для Украины в следующую зиму и последующую войну.

